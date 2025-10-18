Durch Sturmschäden sind die Unterkunftszelte der Freiwilligen Feuerwehr Meinsdorf nicht mehr nutzbar. Deshalb wurde ein Spendenaufruf über 4.000 Euro gestartet.

Meinsdorf/MZ. - Zum Trocknen wurden die Zelte auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Meinsdorf ausgebreitet. Doch statt, dass die Wärme der Junisonne half, überraschte das Wetter um den 24. Juni herum mit Stürmen. Die Zelte wurden von dem starken Wind über das gesamte Gelände gepustet, erinnert sich Melina Richter, stellvertretende Kinderfeuerwehrwartin der Freiwilligen Feuerwehr Meinsdorf. Bei beiden Unterkunftszelte habe sich die Statik so stark verzogen, dass sie sich nicht mehr stabil aufstellen ließen, erklärte Richter. Deswegen wurde über die Website GoFundMe ein Spendenaufruf gestartet.