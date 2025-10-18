weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Bürgerinitiative gegen Steinbruch in Niemberg: Burgstettenverein schöpft neue Hoffnung im Streit um den Hartsteintagebau bei Niemberg

LIVE:
Union Sandersdorf gegen Germania Halberstadt im Livestream
Union Sandersdorf gegen Germania Halberstadt im Livestream

Bürgerinitiative gegen Steinbruch in Niemberg Burgstettenverein schöpft neue Hoffnung im Streit um den Hartsteintagebau bei Niemberg

Seit einem Jahr kämpft der Burgstettenverein gegen den geplanten Hartsteintagebau bei Niemberg. Jetzt sieht die Initiative neue Chancen – und sogar erste Erfolge im Landesentwicklungsplan.

Von Luisa König 18.10.2025, 14:00
Zahlreiche Bürger versammelten sich im November 2024, um mehr über den geplanten Steinbruch bei Niemberg zu erfahren.
Zahlreiche Bürger versammelten sich im November 2024, um mehr über den geplanten Steinbruch bei Niemberg zu erfahren. (Foto: Luisa König)

Niemberg/Brachstedt/MZ. - Etwa ein Jahr ist vergangen, seit der Burgstettenverein Niemberg die erste Bürgerversammlung zum geplanten Hartsteintagebau bei Niemberg, Oppin und Brachstedt ins Leben gerufen hat. Zahlreiche Bürger informierten sich damals zu dem Thema und reichten anschließend Einwendungen gegen den Steinbruch beim Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) ein. Doch was hat sich seitdem getan und warum schöpft der Verein neue Hoffnung?