Seit einem Jahr kämpft der Burgstettenverein gegen den geplanten Hartsteintagebau bei Niemberg. Jetzt sieht die Initiative neue Chancen – und sogar erste Erfolge im Landesentwicklungsplan.

Burgstettenverein schöpft neue Hoffnung im Streit um den Hartsteintagebau bei Niemberg

Zahlreiche Bürger versammelten sich im November 2024, um mehr über den geplanten Steinbruch bei Niemberg zu erfahren.

Niemberg/Brachstedt/MZ. - Etwa ein Jahr ist vergangen, seit der Burgstettenverein Niemberg die erste Bürgerversammlung zum geplanten Hartsteintagebau bei Niemberg, Oppin und Brachstedt ins Leben gerufen hat. Zahlreiche Bürger informierten sich damals zu dem Thema und reichten anschließend Einwendungen gegen den Steinbruch beim Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) ein. Doch was hat sich seitdem getan und warum schöpft der Verein neue Hoffnung?