Die Meilendorfer Kirche verfällt seit Jahren. Doch das will weder die Dorfgemeinschaft noch der vor einem Jahr gegründete Förderverein hinnehmen. Eine Machbarkeitsstudie soll kommen. Was den engagierten Mitstreitern wichtig ist.

„Wenn man schon vorher zweifelt, wird’s nichts“: Wie ein Förderverein Meilendorfer Kirche sanieren will

Vereinsvorsitzender Raik Apelt vor der aufgearbeiteten Tür der Kirche in Meilendorf

Meilendorf/MZ. - Die Kuppel macht Raik Apelt Sorgen. Durch ein Fenster, dessen Scheiben eingeschlagen sind, sieht man, dass ihr Zustand besorgniserregend ist. Aber was heißt das? Und wie schlimm ist es wirklich?