Zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus besuchen Nachfahren Gröbziger Juden das Museum Synagoge. Eine Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung ermöglicht die Übernahme der Fahrtkosten für Schulklassen.

Feier zum Gedenken an NS-Opfer - Schüler können sich Kosten für Busfahrten zum Museum erstatten lassen

Am Dienstagabend kamen zahlreiche Gäste in der Synagoge zusammen.

Gröbzig/MZ. - Sie sei gerade aufgeregter als zur Eröffnung der neuen Dauerausstellung vor etwas über einem Jahr, meinte Museumsleiterin Anett Gottschalk am Dienstagabend. Dabei war das Publikum, das sich in der Gröbziger Synagoge zusammengefunden hatte, viel kleiner – aber ein besonderes.