Die zweite Orange Bank für Wolfen steht im Heinrich-Heine-Gymnasium. Schule, Frauenhaus und Diakonieverein tragen gemeinsam zur Aktion „One Billion Rising“ gegen Gewalt an Frauen bei.

Mit Schrei-Farbe gegen Gewalt - Heinrich-Heine-Gymnasium Wolfen macht sich für Mädchen und Frauen stark

Wolfen/MZ. - Wer in der Schule Probleme mit Gewalt hat, sollte das nicht auf die lange Bank schieben. Außer im Wolfener Heinrich-Heine-Gymnasium. Dort steht seit gestern ein orangefarbenes Sitzmöbel, das genau auf solche Situationen zugesägt ist.