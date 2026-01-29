weather schneefall
Die zweite Orange Bank für Wolfen steht im Heinrich-Heine-Gymnasium. Schule, Frauenhaus und Diakonieverein tragen gemeinsam zur Aktion „One Billion Rising“ gegen Gewalt an Frauen bei.

Von Jan Wätzold Aktualisiert: 29.01.2026, 14:33
Zum Abschluss widmeten sich Tanzgruppen dem Thema künstlerisch.
Zum Abschluss widmeten sich Tanzgruppen dem Thema künstlerisch. (Foto: Jan Wätzold)

Wolfen/MZ. - Wer in der Schule Probleme mit Gewalt hat, sollte das nicht auf die lange Bank schieben. Außer im Wolfener Heinrich-Heine-Gymnasium. Dort steht seit gestern ein orangefarbenes Sitzmöbel, das genau auf solche Situationen zugesägt ist.