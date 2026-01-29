Matthias Grill ist neuer Geschäftsführer der Vitrea Harzklinik in Bad Suderode. Er sieht die Fachklinik für medizinische Rehabilitation und Anschlussheilbehandlung gut aufgestellt - und hat klare Ziele.

Bad Suderode/MZ. - Noch ist Matthias Grill dabei, die einzelnen Abteilungen und die knapp 150 Mitarbeiter der seit November 2025 zur Vitrea-Gruppe gehörenden Harzklinik Bad Suderode kennenzulernen. Am 1. Januar 2026 hat er die Geschäftsführung der Fachklinik für medizinische Rehabilitation und Anschlussheilbehandlung übernommen, die er gut aufgestellt sieht. „Was mich positiv überrascht hat, ist der Personalstamm: Alle Stellen sind besetzt, im Pflegebereich haben wir eine Fachkräftequote von 100 Prozent. Das ist herausragend“, sagt er und fügt hinzu: „Die Mitarbeiter leben für die Klinik, sind richtige Teams, brennen für ihre Arbeit. Egal in welchen Bereich man geht – es ist überall so.“