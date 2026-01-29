Quellendorf/MZ. - Ein Fall von mutmaßlichem Tankbetrug hat am Mittwoch, 28. Januar, die Polizei in Anhalt-Bitterfeld beschäftigt. Gegen 13 Uhr hatte ein Mann in einer Tankstelle in der Köthener Straße in Quellendorf seinen Pickup mit Dieselkraftstoff im Wert von circa 70 Euro betankt und war, ohne zu bezahlen, davongefahren.

Polizeibeamte konnten das Auto wenig später auf der L 136 am Abzweig Zehmigkau stellen, wo der Mann in Richtung Köthen unterwegs war. Die Polizisten sprachen den 47-Jährigen auf sein Verhalten an. Laut der Polizei behauptete dieser, dass es sich um ein Versehen gehandelt habe und dass er nur vergessen habe, die Summe zu bezahlen. Wenige Minuten später kehrte er zur Tankstelle zurück und entrichtete den Betrag.