Der Fall von Mobbing an der Hettstedter Novalis-Grundschule bewegt weiter die Menschen. Während das Thema auch im Landtag in Magdeburg diskutiert wird und Bildungsminister Riedel (CDU) die Behörden in Schutz nimmt, nutzt die AfD das Video, um Stimmung gegen Migranten zu machen. Unterdessen rückt eine Lösung für Noah offenbar näher.

Mobbingfall in Hettstedt: Welche Lösung für Noah (9) in Sicht ist und wie die AfD den Fall instrumentalisiert

Hettstedt/MZ - Eine Landtagsdebatte, dazu ein Video des AfD-Landtagskandidaten Reiner Kretschmann, in dem er den Bogen von Mobbing in Hettstedt über fehlende Integration von Einwanderern bis hin zur Vergewaltigung von Frauen durch Migranten schlägt, sowie neue Entwicklungen an der Hettstedter Schule: Im Fall des neunjährigen Noah überschlagen sich derzeit die Ereignisse.