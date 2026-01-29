weather schneefall
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. An der Waldorfschule: Frust wegen Elterntaxis - Ortschaftsrat Mosigkau sucht weiter eine Lösung für die Chörauer Straße

An der Waldorfschule Frust wegen Elterntaxis - Ortschaftsrat Mosigkau sucht weiter eine Lösung für die Chörauer Straße

Die Waldorfschule in Mosigkau hat über 200 Schüler, von denen viele jeden Morgen gebracht werden. Das sorgt immer wieder für schwierige Situationen. Ein Ausweg ist nicht in Sicht.

Von Danny Gitter 29.01.2026, 15:42
Blick in die Chörauer Straße in Mosigkau.
Blick in die Chörauer Straße in Mosigkau. Foto: Ruttke

Mosigkau/MZ. - Die Mitglieder des Ortschaftsrats Mosigkau haben im vergangenen Herbst nach mehreren Anwohner-Beschwerden Ideen ausgearbeitet, wie die Park- und Verkehrssituation in der Chörauer Straße in Bezug auf die dort befindliche Waldorfschule verbessert werden kann. Bislang ohne Erfolg. Nun kommt wieder Schwung in das Thema.