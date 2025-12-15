Die Freie Waldorfschule Dessau bekommt ein zusätzliches Gebäude. Zur Grundsteinlegung am Donnerstag waren viele Gratulanten anwesend und ein buntes Programm wurde auf die Beine gestellt.

Mosigkau/MZ. - „Wahnsinn, wie schön Schule sein kann“, verkündet Ortsbürgermeister Michael Frühauf in der zum Bersten vollen Sporthalle der Freien Waldorfschule Dessau in Mosigkau. Anschließend überreicht er der Schule ein Pfefferkuchenhaus, passend zu dem Anlass des Zusammentreffens. Denn der Grund dafür, dass am Donnerstagnachmittag so viele Kinder und Eltern erschienen sind, war die Grundsteinlegung für den Neubau der Schule. Statt eines nüchternen Spatenstiches wurde der Beginn der Bauarbeiten mit viel Programm über anderthalb Stunden begangen.