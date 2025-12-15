Sangerhausen schon im Finale Wo man abstimmen kann: Wird Sangerhausen Europas bester Film-Drehort?
Das European Film Commissions Network hat die Finalisten für die Location Awards 2025 bekannt gegeben – und mit Sangerhausen steht auch eine Stadt aus Sachsen-Anhalt im internationalen Wettbewerb. Ob sie gegen Konkurrenz aus Serbien, Portugal, Finnland und Spanien bestehen kann, entscheidet sich bald. Wo man abstimmen kann.
Sangerhausen/MZ. - Das European Film Commissions Network (EUFCN) hat die Finalisten der sogenannten Location Awards 2025 bekannt gegeben – und mit Sangerhausen steht auch eine Stadt aus Sachsen-Anhalt im internationalen Wettbewerb um den Titel „Bester europäischer Drehort“.