Nach Abriss von altem DDR-Gebäude Waldorfschule in Mosigkau wächst - Zweites Schulgebäude mit elf Räumen wird neu gebaut
In Mosigkau entsteht für die Freie Schule ein zweites Schulgebäude. Worauf die Schule bei der Gestaltung setzt und warum es in den nächsten Monaten schnell gehen muss.
Aktualisiert: 23.10.2025, 10:47
Mosigkau/MZ. - Ein typischer DDR-Schulbau in Kastenbauweise, wie man ihn landauf, landab noch heute oft zwischen Ostsee und Thüringer Wald findet, prägte auch jahrzehntelang das Dorf-Panorama in Mosigkau. Seit Anfang des Jahres ist der Dreigeschosser auf dem Mosigkauer Schulgelände abgerissen und verschwunden.