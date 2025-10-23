In Mosigkau entsteht für die Freie Schule ein zweites Schulgebäude. Worauf die Schule bei der Gestaltung setzt und warum es in den nächsten Monaten schnell gehen muss.

Waldorfschule in Mosigkau wächst - Zweites Schulgebäude mit elf Räumen wird neu gebaut

Jana Raffel-Schwarz am Baufeld, auf dem später der Neubau der Waldorfschule stehen soll.

Mosigkau/MZ. - Ein typischer DDR-Schulbau in Kastenbauweise, wie man ihn landauf, landab noch heute oft zwischen Ostsee und Thüringer Wald findet, prägte auch jahrzehntelang das Dorf-Panorama in Mosigkau. Seit Anfang des Jahres ist der Dreigeschosser auf dem Mosigkauer Schulgelände abgerissen und verschwunden.