EIL
Stadtumbau, Sorgen, Ideen Bildungszentrum, Bahnhof, Kulturpalast: Bitterfeld plant groß
Zur Einwohnerversammlung am 20. Oktober 2025 präsentierte der Oberbürgermeister große Pläne – und nahm viele Bürgeranliegen mit.
Aktualisiert: 23.10.2025, 14:08
Bitterfeld/MZ. - Montagabend, 20. Oktober 2025, im Historischen Rathaus von Bitterfeld: Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sind gekommen, um bei der Einwohnerversammlung im Ratssaal mehr über aktuelle Projekte im Stadtgebiet zu erfahren – und ihre Fragen und Anregungen loszuwerden. Zu Beginn berichtete Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) über aktuelle Projekte. Und welche Fragen hatten die Bitterfelderinnen und Bitterfelder?