Strafprozess am Landgericht Halle Vergewaltigung durch Ex-Freund? Was in einer Wohnung in der Freyburger Jahnstraße geschehen sein soll
Freyburger muss sich am Landgericht Halle wegen Vergewaltigung seiner Ex-Partnerin verantworten. Welchen Antrag sein Verteidiger nach dem Verlesen der Anklageschrift stellt.
Aktualisiert: 23.10.2025, 17:51
Halle/Freyburg - In Handschellen und mit Fußfesseln wird er von einer Justizvollzugsbeamtin und einem -beamten in den Saal 96 des Landgerichts Halle geführt. Aktuell verbüßt der 28-jährige Freyburger bereits eine Haftstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung. Er sitzt derzeit in der JVA Halle ein.