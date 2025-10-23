Freyburger muss sich am Landgericht Halle wegen Vergewaltigung seiner Ex-Partnerin verantworten. Welchen Antrag sein Verteidiger nach dem Verlesen der Anklageschrift stellt.

Vergewaltigung durch Ex-Freund? Was in einer Wohnung in der Freyburger Jahnstraße geschehen sein soll

Am Landgericht Halle wird derzeit ein Freyburger angeklagt, der seine Ex-Partnerin vergewaltigt haben soll.

Halle/Freyburg - In Handschellen und mit Fußfesseln wird er von einer Justizvollzugsbeamtin und einem -beamten in den Saal 96 des Landgerichts Halle geführt. Aktuell verbüßt der 28-jährige Freyburger bereits eine Haftstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung. Er sitzt derzeit in der JVA Halle ein.