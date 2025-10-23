EIL
Konzerte im Harz Kulturkirche in Ditfurt lädt ein: Pop, Oper und Emotionen in St. Bonifatius
Zwei besondere Konzertabende erwarten Musikliebhaber in der Kirche St. Bonifatius in Ditfurt: Die „Faunas“ präsentieren Popmusik im Wandel der Zeit, und Bariton Dilian Kushev kommt mit seinem neuen Soloprogramm in den Vorharz. Worauf sich die Besucher freuen können.
Ditfurt/MZ/son. - Sie ist Gotteshaus und Kulturkirche gleichermaßen: St. Bonifatius in Ditfurt. An zwei Samstag, 25. Oktober und 8. November, findet jeweils ein Konzert statt.