Große Rauchwolke über den Feldern bei Naderkau: Ein Traktor ist am Mittwoch in Flammen aufgegangen. Mehrere Ortsfeuerwehren rückten an, um den Brand zu löschen. Was als Brandursache vermutet wird.

Großeinsatz bei Kemberg: Traktor steht auf Feld in Naderkau in Flammen - was bekannt ist

Naderkau/MZ/PAD. - Ein brennender Traktor hat am Mittwoch einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Fahrer bemerkte den Rauch rechtzeitig und setzte selbst den Notruf ab. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand das landwirtschaftliche Fahrzeug bereits in Vollbrand, dichter schwarzer Rauch war weithin sichtbar.