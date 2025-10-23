Spenden haben es möglich gemacht, dass die Schloß Hoym Stiftung nun eine eigene Tovertafel hat. Die hilft Menschen mit Behinderung bei Aktion, Konzentration und Motivation.

Die Schloß Hoym Stiftung hat nun eine Tovertafel – eine Art digitalen Spieltisch. Bewohnerin Bianca Mecke spielt zur Einweihung gemeinsam mit Sparkassenmitarbeiter Stefan König.

Hoym/MZ - Fußballspielen, Züge retten, Pflanzen wachsen lassen? Mit der Tovertafel – einer Art digitalem Spieletisch –, die nun der Schloß Hoym Stiftung gehört, ist all dies möglich. Die Spielekonsole im XXL-Format soll Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung dazu anregen, in Aktion zu treten und ihre kognitiven Fähigkeiten zu trainieren. Gleichzeitig dient sie der Entspannung. Es gehe um Aktion, Motivation und Konzentration. Und das alles direkt am Tisch.