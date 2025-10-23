EIL
Eigene Fähigkeiten trainieren Spannung, Spiel und Spaß: Schloß-Hoym-Bewohner freuen sich über digitalen Spieletisch
Spenden haben es möglich gemacht, dass die Schloß Hoym Stiftung nun eine eigene Tovertafel hat. Die hilft Menschen mit Behinderung bei Aktion, Konzentration und Motivation.
23.10.2025, 14:15
Hoym/MZ - Fußballspielen, Züge retten, Pflanzen wachsen lassen? Mit der Tovertafel – einer Art digitalem Spieletisch –, die nun der Schloß Hoym Stiftung gehört, ist all dies möglich. Die Spielekonsole im XXL-Format soll Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung dazu anregen, in Aktion zu treten und ihre kognitiven Fähigkeiten zu trainieren. Gleichzeitig dient sie der Entspannung. Es gehe um Aktion, Motivation und Konzentration. Und das alles direkt am Tisch.