Asklepios-Manager Patrick Hilbrenner erklärt im Interview, wie es um das Weißenfelser Krankenhaus steht und in welche Klinikbereiche 2026 Millionen investiert werden sollen.

Neue Angebote im Asklepios-Krankenhaus in Weißenfels: Wo investiert wird

Das Asklepios-Krankenhaus in Weißenfels von außen.

Weißenfels/MZ. - Das Asklepios-Klinikum in Weißenfels arbeitet stabil, steht aber wie viele Häuser unter Reform- und Kostendruck. MZ-Reporterin Katharina-Luise Kittler sprach mit Asklepios-Regionalgeschäftsführer Patrick Hilbrenner über Modernisierungen im Klinikum und Fachkräfte aus dem Ausland.