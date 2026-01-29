Wer als Matrose auf große Fahrt gehen möchte, muss nicht unbedingt nach Hamburg, Bremerhaven oder etwa Kiel. Das geht auch in Bitterfeld. Und ist gerade besonders wichtig.

Saison von Vetter-Boot ist in Gefahr - Firma sucht für die „Vineta“ dringend einen Matrosen

Denn, wie Vetter Touristik nun mitgeteilt hat, geht das dank des Großen Goitzsche Sees auch in Bitterfeld. Denn Vetter Touristik sucht für die „Vineta" nun einen gestandenen Matrosen oder jemanden, der es werden möchte, für ihre Vineta. Denn ohne diesen fällt die Saison für das Passagierschiff mit 120 Plätzen ins Wasser.