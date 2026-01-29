Die Polizisten waren in die Berliner Straße gerufen worden, weil ein Mann herumgeschrien und gegen Autos getreten hatte.

Wittenberg/MZ - Vor einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße, Ecke Barbarastraße, in Wittenberg beobachteten Anwohner am Mittwoch gegen 22.50 Uhr einen jungen Mann, welcher wirr herumschrie und gegen einen parkenden PKW und eine Wohnungstür trat.

Wie das Wittenberger Revier am Donnerstag berichtete, trafen die Polizeibeamten vor Ort auf einen aggressiven, polizeibekannten, 18-jährigen Wittenberger. Der junge Mann widersetzte sich den Anordnungen der Polizeibeamten und versuchte diese auch mit seinen Fäusten zu schlagen. Im weiteren Verlauf musste er zu Boden gebracht und beruhigt werden.

Wegen eines vor Ort gemessenen Atemalkoholwertes von fast 2,1 Promille wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. In der Nähe wurde ein PKW mit einem abgebrochenen Außenspiegel festgestellt. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.