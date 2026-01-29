Mit Gehirnerschütterung im Bett Drama im Süden von Dessau - Hund fällt Läuferlegende Harry Richter an und verletzt ihn schwer
Harry Richter wollte noch einmal beim Rennsteiglauf mitmachen. Doch am 17. Januar wurde der 85-Jährige beim Training von einem Hund angefallen. Richter stürzte. Vom Hundehalter fehlt jede Spur. Worauf Richter hofft.
Aktualisiert: 29.01.2026, 14:51
Dessau/MZ. - „Ich wollte nochmal beim Rennsteiglauf mitmachen“, sagt Harry Richter, „den Halbmarathon.“ Auch wenn das noch einige Monate hin ist, für Richter, eine Läuferlegende aus Dessau, ist momentan nicht daran zu denken. Vor zehn Tagen, am 17. Januar, ist der 85-Jährige auf seiner Joggingrunde in Dessau-Süd von einem Hund angefallen worden.