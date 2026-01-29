Harry Richter wollte noch einmal beim Rennsteiglauf mitmachen. Doch am 17. Januar wurde der 85-Jährige beim Training von einem Hund angefallen. Richter stürzte. Vom Hundehalter fehlt jede Spur. Worauf Richter hofft.

Drama im Süden von Dessau - Hund fällt Läuferlegende Harry Richter an und verletzt ihn schwer

Der passionierte Läufer Harry Richter wurde beim Joggen von einem angeleinten großen Hund umgeworfen und hat sich verletzt. Nun muss er das Bett hüten, der Hundehalter floh und ist nicht bekannt.

Dessau/MZ. - „Ich wollte nochmal beim Rennsteiglauf mitmachen“, sagt Harry Richter, „den Halbmarathon.“ Auch wenn das noch einige Monate hin ist, für Richter, eine Läuferlegende aus Dessau, ist momentan nicht daran zu denken. Vor zehn Tagen, am 17. Januar, ist der 85-Jährige auf seiner Joggingrunde in Dessau-Süd von einem Hund angefallen worden.