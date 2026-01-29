Volksbank sponsert der Grundschule Südwest in Sangerhausen Klassen-Bücherkisten für 3.000 Euro. Wie das Lesenlernen in den ersten Klassen läuft, wo mehr als 50 Prozent der Kinder keine deutschen Eltern haben.

Grundschule in Sangerhausen hat jetzt in jeder Klasse eine Mini-Bücherei

Leni und Luca schauen mit Volksbank-Vorständin Carmen Claus in die neuen Bücher, die jede Klasse der Grundschule Südwest in Sangerhausen bekommen hat.

Sangerhausen/MZ. - Eine große Kiste voll mit nagelneuen Kinderbüchern - von Gregs Tagebuch bis Mein Lotta-Leben, von der Schule der magischen Tiere bis Eulenzauber - hat jetzt jede Klasse an der Sangerhäuser Grundschule Südwest in ihrem Klassenzimmer stehen. Aus den Kisten können die Kinder sich Bücher ausleihen wie aus einer Bibliothek, sie zum Schmökern mit nach Hause nehmen und wenn sie ausgelesen sind gegen das nächste Buch eintauschen.