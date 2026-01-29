weather schneefall
Weltkrebstag im Europa-Rosarium Premiere in Sangerhausen: Starkes Zeichen zum Weltkrebstag – was Besucher im Glashaus des Rosariums erwartet

Erstmals wird aus Anlass des Weltkrebstags zu einer Veranstaltung in Sangerhausen ins Europa-Rosarium eingeladen. Sie ist für Betroffene und ihre Angehörigen gedacht und soll hauptsächlich Hoffnung geben.

Von Frank Schedwill 29.01.2026, 11:45
Blick auf das Glashaus im Rosarium. Dort findet am 4. Februar erstmals eine Veranstaltung zum Weltkrebstag statt.
Blick auf das Glashaus im Rosarium. Dort findet am 4. Februar erstmals eine Veranstaltung zum Weltkrebstag statt. (Foto: Maik Schumann)

Sangerhausen/MZ. - Anlässlich des Weltkrebstags findet am Mittwoch, 4. Februar, im Glashaus des Sangerhäuser Europa‑Rosariums erstmals eine Veranstaltung statt, bei der Menschen mit Krebserkrankungen und deren Angehörige im Mittelpunkt stehen.