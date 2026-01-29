Weltkrebstag im Europa-Rosarium Premiere in Sangerhausen: Starkes Zeichen zum Weltkrebstag – was Besucher im Glashaus des Rosariums erwartet
Erstmals wird aus Anlass des Weltkrebstags zu einer Veranstaltung in Sangerhausen ins Europa-Rosarium eingeladen. Sie ist für Betroffene und ihre Angehörigen gedacht und soll hauptsächlich Hoffnung geben.
29.01.2026, 11:45
Sangerhausen/MZ. - Anlässlich des Weltkrebstags findet am Mittwoch, 4. Februar, im Glashaus des Sangerhäuser Europa‑Rosariums erstmals eine Veranstaltung statt, bei der Menschen mit Krebserkrankungen und deren Angehörige im Mittelpunkt stehen.