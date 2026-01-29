Von der Fahrbahnsanierung bis zur Kurpark-Rekonstruktion: In Bad Suderode warten einige seit Jahren offene Baustellen darauf, geschlossen zu werden. Was aus Sicht des Ortes 2026 ganz oben auf der Liste steht, und welche Freuden und Herausforderungen es 2025 gab.

Kurpark, Schule, Verkehr: Was für Bad Suderode 2026 wichtig ist

Muss dringend saniert werden: der Fischteich im Kurpark in Bad Suderode. Doch bislang gab es dafür keine Finanzierung.

Bad Suderode/MZ. - Eine Neustrukturierung des ehemaligen Kurzentrums ist eines der Themen, die die Bad Suderöder seit Jahren beschäftigen. Was aus Sicht des Erholungsortes im Jahr 2026 umgesetzt werden sollte und was 2025 zu den größten Herausforderungen zählte, erklärt Ortsbürgermeister Gerd Adler im Gespräch mit MZ-Reporterin Petra Korn.