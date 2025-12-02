Was wird aus dem ehemaligen Kurzentrum in Bad Suderode? Die Stadt Quedlinburg hat es in die Vermarktung gegeben – mit ehrgeizigem Zeitplan.

Seit 2013 geschlossen: das ehemalige Kurzentrum Bad Suderode. Die Suche nach einem neuen Investor läuft.

Quedlinburg/MZ. - Einen neuen Eigentümer und Investor für das ehemalige Kurzentrum Bad Suderode zu finden, der das seit 2013 geschlossene Objekt in eine neue Nutzung bringt, das ist erklärtes Ziel der Stadt Quedlinburg. Sie hat dafür einen Vermarktungsauftrag ausgelöst.