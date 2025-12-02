weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Lost Place im Harz: Neuer Eigentümer und frische Ideen für ehemaliges Kurzentrum Bad Suderode gesucht

EIL:
Weißenfels bekommt neues Gefängnis – Halle geht leer aus
Weißenfels bekommt neues Gefängnis – Halle geht leer aus

Lost Place im Harz Neuer Eigentümer und frische Ideen für ehemaliges Kurzentrum Bad Suderode gesucht

Was wird aus dem ehemaligen Kurzentrum in Bad Suderode? Die Stadt Quedlinburg hat es in die Vermarktung gegeben – mit ehrgeizigem Zeitplan.

Von Petra Korn 02.12.2025, 15:00
Seit 2013 geschlossen: das ehemalige Kurzentrum Bad Suderode. Die Suche nach einem neuen Investor läuft.
Seit 2013 geschlossen: das ehemalige Kurzentrum Bad Suderode. Die Suche nach einem neuen Investor läuft. Foto: Detlef Anders

Quedlinburg/MZ. - Einen neuen Eigentümer und Investor für das ehemalige Kurzentrum Bad Suderode zu finden, der das seit 2013 geschlossene Objekt in eine neue Nutzung bringt, das ist erklärtes Ziel der Stadt Quedlinburg. Sie hat dafür einen Vermarktungsauftrag ausgelöst.