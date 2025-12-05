Seit über einem Jahrzehnt veranstalten die Basketballer aus Halle Spiele für den guten Zweck. 18.000 Euro sind schon zusammengekommen.

Halle/MZ/FAB - Marcus Zawatzki hat die Strahlkraft dieses ganz besonderen Spiels gesehen, ehe es überhaupt stattgefunden hat. Am Samstag (18 Uhr) bestreiten die USV Rhinos in der Basketball-Regionalliga ihr Heimspiel gegen den SV Empor Berlin. Die Begegnung in der Sporthalle in der Robert-Koch-Straße ist das traditionelle „Charity Game“ der Nashörner.

Da will jeder dabei sein, hat Zawatzki, Spieler und Abteilungsleiter in Personalunion, festgestellt. „Diese Woche waren auf einmal 17 Mann im Training“, erzählt er. Sonst seien zwölf Spieler die Regel.

Die Rhinos, im vergangenen Sommer mit einem größeren Umbruch, wollen sich beim Benefizspiel natürlich gut präsentieren, mit einem Sieg den jüngsten Aufwärtstrend fortsetzen. Unter dem jungen Coach Hannes Reichert gelangen zuletzt zwei Siege aus drei Spielen. „Alle sind heiß auf das Game“, sagt Zawatzki, der mit seinen 37 Jahren viel Erfahrung in das junge Team einbringt.

Viel mehr als das Ergebnis zählt am Samstag aber der gute Zweck. Das „Charity Game“ der Rhinos hat Tradition. In bisher zwölf Auflagen sind rund 18.000 Euro zusammengekommen. Unterstützt wurde etwa der Mukoviszidose-Verein in Halle, der Verein Kinderplanet, der sich um krebskranke Kinder kümmer oder das Kinder- und Jugendhospiz in Halle.

Diesmal sollen die Einnahmen an Sport vernetzt“ gehen, für die USV Rhinos eine Herzensangelegenheit. Ins Leben gerufen hat das Projekt der Basketball-Bundesligist Alba Berlin. Mit „Sport vernetzt“ soll Kindern der Zugang zu Sport ermöglicht werden. Gerade solchen, die dort aufwachsen, so soziale Herausforderungen bestehen – in Brennpunkten. Konkret bieten qualifizierte Trainer direkt vor Ort, in Schulen, Kindertagesstätten oder Freizeiteinrichtungen, für Kinder kostenlose Trainingseinheiten an.

Wie in den bisherigen Auflagen werden Spenden durch eine Tombola zusammenkommen. Welt- und Europameister Andreas Obst, der einst mit Basketball bei den Rhinos begann, hat etwa ein signiertes Trikot zur Verfügung gestellt. Es sind aber auch Sportgeräte oder ein Radio zu ergattern.

Vor dem „Charity Game“ der Männer um 18 Uhr spielen um 15 Uhr die USV-Frauen gegen den BBC Halle in der Sporthalle in der Koch-Straße.