Die Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz ersetzt in Bitterfeld-Wolfen auf 3,5 Kilometer Länge mächtige Stahlrohrleitungen. Wer von den umfangreichen Bauarbeiten profitieren wird.

Riesenleistung in der Erde - Das baut die Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz in Bitterfeld-Wolfen

An der Fernleitungs-Baustelle in Reuden wird geschweißt. Vor Ort informierten sich OB Armin Schenk und FEO-Chef Dirk Brinschwitz über die Arbeiten.

Wolfen/MZ. - Wasser aus der Elbaue und dem Ostharz fließt seit Jahrzehnten in mächtigen Leitungen in die Region Bitterfeld-Wolfen. Die Versorgung steht, dennoch laufen derzeit umfangreiche Bauarbeiten. In zwei Bauabschnitten wird zwischen Reuden, Wolfen und Thalheim auf insgesamt 3,5 Kilometern Länge eine komplett neue Leitung verlegt. Bauherr dafür ist die Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz (FEO).