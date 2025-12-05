weather regenschauer
Teurer Festtagsschmaus 2025 Geflügelgrippe treibt Preise hoch: Wird der Weihnachtsbraten zum Luxus?

Geflügelpest und Weihnachtsfest: Wie sich trotz Tierkrankheit die Sicherheit der Speisen garantieren lässt und wie sich die Preise ändern. Fleischerei Hecht aus Jessen liefert Antworten.

Von Annette Schmidt 05.12.2025, 11:15
Fleischermeister Willy Hecht in seinem Geschäft in Schweinitz.
Jessen/MZ. - Was wäre Weihnachten ohne den Duft von knusprigem Gänse- oder Entenbraten? Die aktuelle Geflügelgrippe stellt diese Tradition jedoch auf die Probe. Während Behörden Maßnahmen ergreifen und Landwirte massive Einbußen hinnehmen müssen, fragen sich viele: Wie sicher ist unser Weihnachtsbraten – und was bedeutet das für den Geldbeutel der Verbraucher?