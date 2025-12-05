weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Alte Villa: Soziokulturelles Zentrum am Bergzoo: Stadt Halle erteilt Baugenehmigung für die Reil 78

Für die Nutzer des bekanntesten soziokulturellen Zentrums in Halle ist es ein wichtiger Schritt. Doch mit der Baugenehmigung allein ist der Erhalt der alten Villa am Zoo noch nicht gesichert.

Von Denny Kleindienst 05.12.2025, 11:40
Gelingt der Erhalt der alten Villa in der Reilstraße 78?
Halle (Saale)/MZ. - „Der nächste große Schritt ist gemacht. Unser Bauantrag ist genehmigt.“ Das gab die Reil 78 nun über ihre Instagramseite bekannt. Der erste große Schritt, mit dem die Weichen dafür gestellt wurden, dass das Haus in der Reilstraße 78 als Halles bekanntestes soziokulturelles Zentrum erhalten bleibt, ist inzwischen anderthalb Jahre her.