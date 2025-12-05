Alte Ansichten von Zeitz zeigen die Stadt in einem ganz anderen Licht und mit ganz anderen Einblicken. Wie sich zum Beispiel der Baumbestand am Neumarkt gewandelt hat.

Plätze, Häuser, Bäume: Wie grün der Zeitzer Neumarkt einmal war, zeigt ein Foto von 1905

Ein Vergleich zu „noch früher“, nämlich 1905, und zu heute: So sah der Zeitzer Neumarkt um 1940 aus.

Zeitz/MZ. - Der Neumarkt ist immer der zweite Marktplatz in Zeitz gewesen und geblieben. Und er war ja wirklich der Markt, da wo über Jahrzehnte die Händler ihre Stände aufbauten. Gefühlt hat er sich wenig verändert.