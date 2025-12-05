Eil:
Alte Ansichten von Zeitz Plätze, Häuser, Bäume: Wie grün der Zeitzer Neumarkt einmal war, zeigt ein Foto von 1905
Alte Ansichten von Zeitz zeigen die Stadt in einem ganz anderen Licht und mit ganz anderen Einblicken. Wie sich zum Beispiel der Baumbestand am Neumarkt gewandelt hat.
Aktualisiert: 05.12.2025, 11:57
Zeitz/MZ. - Der Neumarkt ist immer der zweite Marktplatz in Zeitz gewesen und geblieben. Und er war ja wirklich der Markt, da wo über Jahrzehnte die Händler ihre Stände aufbauten. Gefühlt hat er sich wenig verändert.