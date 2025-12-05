Der Dessau-Roßlauer HV verändert sich zur neuen Saison auf Linksaußen. Der Vertrag von Fynn Gonschor wird nicht verlängert. Der Neue steht schon fest.

Dessau-Roßlau/MZ. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat sich für die kommende Saison die Dienste von Tim Grüner gesichert.

Der 22-jährige Linksaußen wechselt im Sommer 2026 vom Ligakonkurrenten HBW Balingen-Weilstetten in die Bauhausstadt und unterschreibt beim DRHV einen Vertrag bis Juni 2028. Grüner wird nach Angaben des Vereins Fynn Gonschor ersetzen, dessen auslaufender Vertrag zum Saisonende nicht verlängert wird.

Neuzugang Tim Grüner hat seine Karriere in der Hauptstadt Berlin gestartet

Der gebürtige Berliner hat seine Handballkarriere in der Hauptstadt bei Preussen Berlin und dem VfL Lichtenrade gestartet. Anschließend lotste ihn Bob Hanning ins Nachwuchsprogramm der Füchse Berlin, wo Grüner maßgeblich an den Erfolgen der A-Jugend beteiligt war. 2022 führte ihn sein Weg weiter zum Kooperationspartner 1. VfL Potsdam, ehe er in der Rückrunde der Saison 2023/24 zu den „Galliern von der Alb“ wechselte.

Sein damaliger Transfer sorgte ligaweit für Aufsehen: Innerhalb von nur 24 Stunden lief er zunächst für Potsdam in Essen auf, bevor er direkt weiter nach Göppingen reiste – und dort bei seinem Bundesligadebüt für Balingen-Weilstetten gleich glänzte. Fünf Tore, darunter der vorentscheidende Treffer zum 30:28, krönten seinen Einstand beim 30:29-Auswärtssieg.

Nun will Tim Grüner seine Karriere in Dessau-Roßlau fortsetzen – und rückt damit auch geografisch wieder ein Stück näher an seine Heimat heran. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und bin dankbar für das Vertrauen, das mir der Verein entgegenbringt. Ich möchte mich hier weiterentwickeln und mehr Verantwortung übernehmen. Außerdem freue ich mich auf die Fans und die Stimmung in der Anhalt-Arena“, erklärt Grüner in der Pressemitteilung des Vereins. In den bisherigen zwölf Spielen in dieser Saison hat Grüner 24 Tore für Balingen erzielt.

DRHV-Trainer Vanja Radic: „Es schmerzt sehr, Fynn gehen zu lassen, denn er hat sich hier super integriert und war menschlich eine Bereicherung“

„Es gehört zum Geschäft, dass Spieler kommen und gehen. Trotzdem schmerzt es sehr, Fynn gehen zu lassen, denn er hat sich hier super integriert und war menschlich eine Bereicherung. Seine professionelle Art sowie sein Engagement waren jederzeit vorbildlich. Wir wünschen Fynn für seine weitere Karriere alles Gute und viel Erfolg“, sagte DRHV-Coach Vanja Radic. Gleichzeitig freue man sich sehr, mit Tim ein neues Gesicht in der DRHV-Familie begrüßen zu dürfen. „Er bringt trotz seines jungen Alters eine Menge Erfahrung mit. Neben seiner hervorragenden Ausbildung bei den Füchsen und in Potsdam konnte er in Balingen bereits Bundesligaluft schnuppern und sich mit den Besten messen. Tim überzeugt durch sein starkes Tempospiel und seine Qualitäten in der Defensive.“

In der vergangenen Saison hatte der DRHV mit Mika Schüler schon einen Spieler aus Balingen verpflichtet.