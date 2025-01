Dessau-Rosslau/MZ. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat am Dienstag den ersten Neuzugang für die kommende Saison vermeldet: Mit Mika Schüler wechselt ein talentierter Mittelmann mit großem Entwicklungspotenzial von der Reserve des Ligakonkurrenten HBW Balingen-Weilstetten nach Dessau-Roßlau. Der 22-Jährige hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

Mika Schüler hat für die Balinger Reserve in dieser Saison schon 87 Tore in 13 Spielen erzielt

Mit 87 Toren in 13 Spielen - allesamt aus dem Feld erzielt - hat Schüler in der laufenden Saison in der Südstaffel der 3. Liga auf sich aufmerksam gemacht - und sich so auch in den Blickpunkt des Dessau-Roßlauer HV gespielt. „Bei der Reserve des HBW Balingen-Weilstetten ist Schüler in dieser Saison eine absolute Schlüsselfigur“, so der Verein in einer Pressemitteilung. „Als Kopf der Mannschaft führt er das Team nicht nur mit starken individuellen Leistungen an, sondern setzt auch seine Mitspieler immer wieder gekonnt in Szene.“ Mit dem Wechsel zum Dessau-Roßlauer HV soll Schüler nun die Chance erhalten, seine Fähigkeiten auf Zweitliga-Niveau unter Beweis zu stellen. Auf der Spielmacherposition ist nach dem angekündigten Weggang von Kapitän Vincent Bülow zum Saisonende eine Kaderstelle frei.

Schüler war nach Angaben des Vereins Anfang Dezember zu Gast in Dessau-Roßlau gewesen, um sich vor Ort ein Bild von seinem potenziellen neuen Verein zu machen. „Ich hatte sofort das Gefühl, dass sich der DRHV intensiv mit mir beschäftigt hatte. In den Gesprächen mit Vanja wurde schnell klar, dass er zukünftig gern mit mir zusammenarbeiten möchte“, so Schüler. Vanja Radic übernimmt zur neuen Saison das Traineramt von Uwe Jungandreas.

Mika Schüler sieht beim Dessau-Roßlauer HV den richtigen Schritt für seine Karriere

Für Schüler hat außerdem den Ausschlag gegeben, „wie der Verein in der Vergangenheit mit jungen Spielern umgegangen ist und welche Entwicklungsmöglichkeiten es hier für mich gibt“. Der Wechsel in die zweite Liga sei jetzt genau der richtige Schritt, „um mich in allen Bereichen weiterzuentwickeln und mein nächstes Level zu erreichen“, so Schüler in der Pressemitteilung. Der Spielmacher soll in Dessau-Roßlau gemeinsam mit Juniorennationalspieler Fritz-Leon Haake eine zentrale Rolle im Spielaufbau übernehmen.

„Mika ist ein enorm talentierter Spieler mit großem Potenzial, der uns sowohl spielerisch als auch menschlich bereichern wird“, freut sich Vanja Radic, der designierte Trainer des DRHV. „Er verfügt über beeindruckende Fähigkeiten, spielt mit viel Übersicht und Spielwitz, nimmt gern Zweikämpfe an und hat viel Entschlossenheit in seinen Aktionen.“