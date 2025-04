Neueröffnung in der Großen Steinstraße in Halle Neuer Sexshop in Halle hat eröffnet - Warum er sogar besser als Orion ist

Zwei junge Frauen haben einen neuen Sexshop „Consent“ in Halles Innenstadt eröffnet – jenseits von Klischees. Welche emotionale Geschichte dahintersteckt und was den Laden so außergewöhnlich macht.