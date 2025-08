Goddulaer Wiesenstolzteam Bad Dürrenberg Wie aus Nachbarn ein Team mit zahlreichen Pokalen wurde

Das Goddulaer Wiesenstolzteam feiert in diesem Jahr 20 Jahre Gemeinschaft, Sport und zahlreiche Pokale. Was die Gruppe aus Bad Dürrenberg besonders macht und was neben dem Jubiläum für eine Veränderung ansteht