Oberbürgermeister Martin Papke kommt mit Anwohnern aus Langendorf ins Gespräch. Welche Themen denen auf den Nägeln brennen und was es Neues zur geplanten JVA gibt.

Neues vom Knast-Neubau? Was OB Papke in Langendorf besprochen hat

Langendorf - Im dritten Anlauf hat es schließlich geklappt. Der Weißenfelser Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) ist am Samstag mit seiner Reihe „Gespräche am Gartenzaun“ im Ortsteil Langendorf zu Gast gewesen. Spannend und kontrovers hätte das werden können, schließlich haben der Ortsteil und das Stadtoberhaupt eine gemeinsame Vorgeschichte. Mit der Ankündigung, am Rande von Langendorf eine neue Justizvollzugsanstalt (JVA) ansiedeln zu wollen, hatte Papke das Dorf gegen sich aufgebracht.