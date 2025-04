Hoym/MZ - Der Turm aus grauem Beton ist in die Höhe geschossen. Nun soll er sich mit dem neben ihm stehenden „Haus Gartenblick“, in dem 26 Menschen mit Sinnesbeeinträchtigung oder starken Verhaltensauffälligkeiten leben, regelrecht verzahnen. In dem großen Anbau wird bald ein Fahrstuhl für die Bewohner eingebaut, der auch im Brandfall benutzt werden darf und so als weiterer Rettungsweg gilt.

