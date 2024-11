Dessau-Rosslau/MZ. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV muss den Neustart unter Trainer Vanja Radic im Sommer 2025 ohne seinen Kapitän Vincent Bülow angehen. Das hat der Verein am Dienstag bekannt gegeben. Erst vorige Woche war die Trennung von Trainer Uwe Jungandreas zum Saisonende bekannt gegeben worden. Jungandreas steht seit zehn Jahren in Dessau-Roßlau an der Seitenlinie, Bülow trägt die achte Saison das DRHV-Trikot. Seit 2021 ist der Spielmacher Kapitän des Teams.

Nach Vereinsangaben hatte Bülow bereits bei seiner letzten Vertragsverlängerung im Dezember 2023 die Vereinsführung informiert, dass die aktuelle Spielzeit seine letzte im Trikot der Biber sein würde.

Bülow kam 2016 nach Dessau-Roßlau, damals noch unter dem Namen Sohmann. Seine Zeit hier wurde nur durch ein Jahr vom Liga-Konkurrenten ASV Hamm-Westfalen unterbrochen, wo es aber nicht so richtig lief. In Dessau-Roßlau entwickelte sich Bülow zu einem der besten Spielmacher der zweiten Liga. 258 Spiele im DRHV-Trikot stehen für ihn bislang in der Statistik.

„Nach meiner Rückkehr aus Hamm waren es sechs intensive Jahre mit interessanten Erfahrungen. Mit einem komischen Aufstieg in der Corona-Saison und dem Highlight der vorletzten Saison, bei der wir nur denkbar knapp den Aufstieg in die erste Liga verpasst haben. Nun habe ich aber das Gefühl, dass es an der Zeit ist, neue Erfahrungen in einem neuen Verein und einem geordneten Umfeld zu sammeln“, wird Bülow in der Mitteilung des Vereins zitiert.

Warme Worte zum Abschied findet Trainer Uwe Jungandreas. „Nach seinem Jahr in Hamm habe ich mich intensiv dafür eingesetzt, ihn wieder zu uns zu holen, weil er meine Spielphilosophie wie kein anderer verkörpert. Vincent hat in all den Jahren alle Erwartungen erfüllt. Er hat sich menschlich weiterentwickelt und ist vom Mitspieler über den Führungsspieler zur Führungspersönlichkeit gereift. Aus dieser Verbindung ist sogar eine Freundschaft entstanden, die ich sehr schätze. Ich wünsche Vincent, dass er auch in Zukunft erfolgreich bleibt und den Verein findet, der perfekt zu seiner Spielweise passt“, fasst Jungandreas die Zusammenarbeit zusammen.

Einen neuen Verein hat der Routinier nach Angaben des DRHV noch nicht gefunden, ist jedoch offen für vieles. Auch einem Engagement im Ausland ist er nicht abgeneigt.