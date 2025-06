In fünf Jahren gibt es 100 Kinder weniger in der Elsteraue. Welche Auswirkungen das auf die Existenz der sieben Kitas hat.

Alttröglitz/MZ. - Wenn im August Abc-Schützen zur Schule kommen, dann sinkt die Auslastung der sieben Kindertagesstätten in der Gemeinde Elsteraue auf 64 Prozent. Denn die Zahl der Geburten geht zurück, so wurden 2024 nur 44 Babys registriert, im Jahr zuvor waren es 41 und in diesem Jahr bis zum 31. März fünf. Dies wird bei der Auslastung der Kitas spürbar. Besuchen derzeit 509 Mädchen und Jungen die Kitas, werden es laut Prognose der Gemeinde in fünf Jahren 100 Kinder weniger sein. In zehn Jahren werden 364 Kinder prognostiziert. Mit dieser Problematik beschäftigte sich der Gemeinderat am Donnerstag.