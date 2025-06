Der Kreisverband Mansfeld-Südharz der Volkssolidarität plant zum 80-jährigen Bestehen eine große Sause im Mechthildsaal in Helfta. Wer alles auf der Bühne steht.

Vorfreude bei Senioren: Stargast Anita Hofmann singt im Mechthildsaal in Helfta

Anita Hofmann wird im Mechthildsaal in Helfta zum Auftritt erwartet.

Eisleben/Mz. - Der Kreisverband der Volkssolidarität Mansfeld-Südharz will mit vielen Gästen sein 80-jähriges Bestehen feiern. Seine Mitglieder sind zum großen Jubiläumsfest am 21. August in den Mechthildsaal im Kloster Helfta eingeladen.