Mit einem Fest endet in Wörlitz eine Jubiläumswoche der integrativen Sprach-Kita „Villa Sonnenschein“ und ihres Fördervereins. Die Einrichtung befindet sich seit zehn Jahren in einem Ersatzneubau am Standort in der Hainichtengasse. Wer unter den Geburtstagsgästen ist.

Wörlitz/MZ. - Der Himmel ist bedeckt am Freitagnachmittag, doch immer wieder bricht die Sonne durch – und, mal ehrlich, in der Kita „Villa Sonnenschein“ scheint sie wahrscheinlich ohnehin meistens. Heiter ist die Stimmung jedenfalls an diesem 6. Juni: Da geht mit einer fröhlichen Party eine Jubiläumsfestwoche zu Ende, mit der das zehnjährige Bestehen der integrativen Sprachkita in dem 2015 fertiggestellten Ersatzneubau am Standort in der Hainichtengasse sowie das 15-jährige Bestehen des Fördervereins gefeiert wird.