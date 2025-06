Nahezu 100 Jahre bestand in der Wendischen Straße eine Samenfachhandlung, die untrennbar mit den Namen Rusteberg und Günther verbunden ist. Was sich darüber erzählen lässt.

Der gebürtig aus Hamburg-Eppendorf stammende Kaufmann Karl Rusteberg (1847-1928) handelte, wie später seine Söhne, in der Wendischen Straße in Zeitz mit Feldgemüse- und Blumensämereien.

Zeitz/MZ. - Für Kleingärtner und landwirtschaftliche Betriebe in Zeitz und Umgebung führte über die gesamte DDR-Zeit hinweg kein Weg an einem ganz bestimmten Fachgeschäft vorbei, das inmitten des Zeitzer Innenstadt-Boulevards und damit in bester Geschäftslage alles das bot, was Gartenbesitzer zum Selbstanbauen brauchten. Nahezu 100 Jahre bestand in der Wendischen Straße eine Samenfachhandlung, die untrennbar mit den Namen Rusteberg und Günther verbunden ist. Seit 1911 war das bekannte Sämereien- und Futtermittelgeschäft „C. Rusteberg & Günther“ in der Wendischen Straße 12 untergebracht.