Die Schöne am Fockendorfer Grund in Zeitz

Zeitz/MZ. - Den Blick von seinem Kleingarten aus genießt Klaus-Dieter Rietscher jedes Mal, wenn er in sein kleines Paradies eintritt. „Das bereitet mir immer wieder eine Freude“, sagt der 64-Jährige und lässt seinen Blick in die Ferne schweifen. Seit 2013 habe er den Garten in der Gartenanlage „Fockendorfer Grund“. Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen. „Meine Frau und ich waren hier spazieren. Da ist uns dieser Garten aufgefallen“, erinnert er sich. Früher habe er in der Gleinaer Straße einen Garten gehabt, doch durch die angrenzende Straße und den Parkplatz habe er etwas Ruhigeres gesucht. „Und das Paradies gefunden“, wie er sagt. Durch die optimale Lage am Hang hat sich der ehemalige Fleischer für den Weinanbau entschieden.