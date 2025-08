Wenn Stefan Schneegaß und Mario Welker zu „Sweety“ und „Male Diva“ werden, ist das mehr als Show – es ist Herzblut, Handwerk und Haltung. Seit 17 Jahren begeistern sie mit ihrer Bühne in Wittenberg – ganz ohne staatliche Förderung.

Clack Theater in Wittenberg

Beim Empfang in der Maske ist Stefan Schneegaß gerade in einem Zwischenstadium. Sein Gesicht ist bereits geschminkt, gerade setzt er mit weißem Theaterkleber die Wimpern an die richtige Stelle. Perücke, Kleid, die hochhackigen Schuhe – das alles trägt der 52-Jährige aber noch nicht. „Meine Verwandlung zu Sweety ist noch nicht abgeschlossen“, meint Schneegaß. Bis zum Auftritt sind es noch gut 15 Minuten. Der Saal ist voll. Doch Schneegaß presst sich seelenruhig etwas Glitzer auf die Lippen – ganz nach dem Motto, das neben seinem Spiegel auf einer Postkarte geschrieben steht: „Ich kenne keinen Stress. Höchstens Strass.“