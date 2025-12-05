Im Glashaus des Rosariums ehrte die Stadt Sangerhausen acht engagierte Bürgerinnen und Bürger für ihren besonderen Einsatz. Viele der Geehrten wurden dabei offenbar völlig überrascht.

„Unverzichtbar für unsere Stadt“ – Wer überraschend für sein Engagement in Sangerhausen geehrt wurde

Unter anderem wurde Renate Tschöke (Mitte) für Ihr Engagement im Kreisseniorenrat Mansfeld-Südharz geehrt. Oberbürgermeister Torsten Schweiger überreichte ihr neben einer Urkunde einen Blumenstrauß.

Sangerhausen/MZ. - Es ist ein Dank an Menschen, die sich für andere einsetzen: Die Stadt Sangerhausen hat am Donnerstagabend Vereine sowie engagierte Bürgerinnen und Bürger ins Glashaus des Rosariums eingeladen, um sie für ihre Arbeit zu ehren. Anlass war der Internationale Tag des Ehrenamts