Dessau/MZ. - Nach dem Diebstahl seiner Geldkarte hat ein 61-Jähriger eine Strafanzeige im Polizeirevier Dessau-Roßlau gestellt. Der Mann gab an, den Verlust am Mittwoch, 3. Dezember, gegen 16.30 Uhr bemerkt zu haben. Zuvor war er gegen 13.30 Uhr im Kassenbereich eines Einkaufsmarktes in der Wasserwerkstraße von zwei unbekannten Männern angerempelt und abgelenkt worden. Möglich, dass dabei die Geldkarte gestohlen wurde.

Bei der Kontrolle seiner Kontoauszüge musste der Mann einen Tag später feststellen, dass unbekannte Täter mehrere Zahlungen im Gesamtwert von etwas mehr als 75 Euro mit der entwendeten Geldkarte getätigt hatten. Die Hausbank wurde die Geldkarte umgehend gesperrt, um weiteren Schaden zu vermeiden.