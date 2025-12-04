Seit vielen Jahren ist Monika Backhaus als Schaustellerin aktiv und auf dem halleschen Weihnachtsmarkt für ihre DDR-Waffeln und Kräppelchen geschätzt. Inzwischen findet sich ihr "Kleines Backhaus" hinter der Tankstelle in Salzmünde – mit einer besonderen Geschichte, wie es dorthin gelangte.

Wo kommt plötzlich der einsame Weihnachtsstand hinter der Tankstelle her?

Monika Backhaus liebt ihr Schaustellerleben. Mit ihrem DDR-Softeis und der DDR-Waffel ist sie in der Region bekannt.

Salzmünde/Fienstedt/MZ. - Wer in diesen Tagen durch Salzmünde fährt, reibt sich unweigerlich die Augen. Direkt gegenüber vom Aldi, neben der Tankstelle, steht er: ein einzelner Weihnachtsmarktstand, festlich herausgeputzt, als hätte man ihn aus einem großen Markt herausgelöst und einfach hier abgestellt. Holzverkleidung, rote Schleife, kleine Tannenbäumchen auf dem Dach – und so viele Lichter, dass man selbst im Vorbeifahren kurz bremst und sich fragt: Was hat dieser eine Stand hier verloren?