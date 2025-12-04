weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Darum ist Schaustellerin mit DDR-Waffeln von Halle nach Salzmünde umgezogen

DDR-Waffeln in Salzmünde Wo kommt plötzlich der einsame Weihnachtsstand hinter der Tankstelle her?

Seit vielen Jahren ist Monika Backhaus als Schaustellerin aktiv und auf dem halleschen Weihnachtsmarkt für ihre DDR-Waffeln und Kräppelchen geschätzt. Inzwischen findet sich ihr "Kleines Backhaus" hinter der Tankstelle in Salzmünde – mit einer besonderen Geschichte, wie es dorthin gelangte.

Von Luisa König Aktualisiert: 05.12.2025, 14:40
Monika Backhaus liebt ihr Schaustellerleben. Mit ihrem DDR-Softeis und der DDR-Waffel ist sie in der Region bekannt.
Salzmünde/Fienstedt/MZ. - Wer in diesen Tagen durch Salzmünde fährt, reibt sich unweigerlich die Augen. Direkt gegenüber vom Aldi, neben der Tankstelle, steht er: ein einzelner Weihnachtsmarktstand, festlich herausgeputzt, als hätte man ihn aus einem großen Markt herausgelöst und einfach hier abgestellt. Holzverkleidung, rote Schleife, kleine Tannenbäumchen auf dem Dach – und so viele Lichter, dass man selbst im Vorbeifahren kurz bremst und sich fragt: Was hat dieser eine Stand hier verloren?