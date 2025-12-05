In der Siedlung Adria gibt es immer noch sogenannte Graue Flecken, Orte also, an denen die Versorgung mit schnellem Internet unzureichend ist. Das soll enden.

Spatenstich in Mildensee: Ausbaus für schnelleres Internet in der Siedlung Adria ist gestartet

Spatenstich für den Glasfaserausbau in der Mildenseeer Siedlung Adria

Mildensee/MZ. - In der Siedlung Adria gibt es immer noch sogenannte Graue Flecken, Orte also, an denen die Versorgung mit schnellem Internet unzureichend ist. Dem soll nun ein Ende gesetzt werden. Am gestrigen Donnerstag, 4. Dezember, ist der symbolische Spatenstich für den Glasfaserausbau erfolgt. Vor Ort waren unter anderem Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens, Oberbürgermeister Robert Reck, Stadtwerke-Geschäftsführer Dino Höll, Mildensees Bürgermeister Uwe Groneberg sowie Vertreter der Datel und der Baufirma.