Geschäftsführer erklärte der MZ die Hintergründe und erinnerte daran, dass sich der Betrieb vor einem Jahr in ähnlicher Lage befunden hat.

Krise bei Firma für Fensterbau in Elsnigk bei Köthen

Das Betriebsgelände der „OL Produktionsgesellschaft mbH“ befindet sich an der Scheuderschen Straße in Elsnigk. Ende 2024 gehörte der Betrieb noch zur „Franz Gussek GmbH & Co. KG“.

Elsnigk/MZ. - Die in Kooperation mit der Gerdes GmbH in Lengerich (Niedersachsen) gegründete Fensterbaufirma in Elsnigk ist in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Anlass: Das Amtsgericht Lingen habe für die Gerdes GmbH mit rund 180 Mitarbeitern am 4. November „das zunächst vorläufige Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angeordnet“.