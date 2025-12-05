Am 30. Dezember wird Hanjo Kopp zum letzten Mal „Musik Erber“ öffnen. Eine Ära in Dessau geht zu Ende. Was die Hintergründe sind.

Dessauer Traditionsgeschäft steht nach 105 Jahren vor dem Aus - „Ich kann davon nicht mehr leben“

Vor 105 Jahren wurde Musik-Erber gegründet. Hanjo Kopp muss das Geschäft zum Jahresende schließen. Es rechnet sich nicht mehr.

Dessau/MZ. - Am Schaufenster klebt noch das Signet von 100 Jahre Musik-Erber. Das Jubiläum wollte Hanjo Kopp eigentlich groß feiern. Corona kam dazwischen. Und nun im 105. Jahr gibt es gar keinen Grund zum Feiern mehr.