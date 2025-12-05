weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Neuer Imbiss in Halles Innenstadt: Von Fleisch bis vegan - Wo Halles Weltrekord-Mann demnächst zu finden ist

Eil:
Dramatische Szenen in Neustadt: Mädchen stürzt aus Hochhaus – Schwerste Verletzungen
Dramatische Szenen in Neustadt: Mädchen stürzt aus Hochhaus – Schwerste Verletzungen

Neuer Imbiss in Halles Innenstadt Von Fleisch bis vegan - Wo Halles Weltrekord-Mann demnächst zu finden ist

Saad Sonono lebt seit 25 Jahren in Deutschland und hat in Halle seine Ausbildung zum Koch gemacht. Aber warum eröffnet in gebürtiger Syrer einen griechischen Imbiss? Und wann soll es losgehen?

Von Undine Freyberg 05.12.2025, 10:04
Saad Sonono will demnächst seinen neuen Imbiss eröffnen. Bekannt wurde der 54-Jährige mit dem (vermutlich) größten veganen Döner der Welt.
Saad Sonono will demnächst seinen neuen Imbiss eröffnen. Bekannt wurde der 54-Jährige mit dem (vermutlich) größten veganen Döner der Welt. (Foto: Undine Freyberg)

Halle/MZ. - Man kennt Saad Sonono in Halle und weit darüber hinaus. Der 54-jährige gebürtige Syrer hat 2019 in Halle den größten veganen Döner der Welt gemacht, 2021 dann das mit 31 Metern weltgrößte Falafel-Sandwich. Jetzt hat der Weltrekord-Mann neue Pläne.