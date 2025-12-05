Eil:
Neuer Imbiss in Halles Innenstadt Von Fleisch bis vegan - Wo Halles Weltrekord-Mann demnächst zu finden ist
Saad Sonono lebt seit 25 Jahren in Deutschland und hat in Halle seine Ausbildung zum Koch gemacht. Aber warum eröffnet in gebürtiger Syrer einen griechischen Imbiss? Und wann soll es losgehen?
05.12.2025, 10:04
Halle/MZ. - Man kennt Saad Sonono in Halle und weit darüber hinaus. Der 54-jährige gebürtige Syrer hat 2019 in Halle den größten veganen Döner der Welt gemacht, 2021 dann das mit 31 Metern weltgrößte Falafel-Sandwich. Jetzt hat der Weltrekord-Mann neue Pläne.